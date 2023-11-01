Eyeota Зарплати

Зарплата Eyeota варіюється від $84,460 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $100,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Eyeota . Останнє оновлення: 9/11/2025