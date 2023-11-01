Каталог компаній
Eyeota
Eyeota Зарплати

Зарплата Eyeota варіюється від $84,460 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $100,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Eyeota. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $100K
Дата-сайентист
$84.5K
Продукт-дизайнер
$85.4K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Eyeota - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $100,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Eyeota складає $85,425.

