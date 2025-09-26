Компенсація Інженер-програміст in United States у ExxonMobil варіюється від $101K за year для CL22 до $230K за year для CL27. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $180K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ExxonMobil. Останнє оновлення: 9/26/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
