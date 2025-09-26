Каталог компаній
Компенсація Проєктний менеджер in United States у ExxonMobil варіюється від $118K за year для CL23 до $331K за year для CL28. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $210K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ExxonMobil. Останнє оновлення: 9/26/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$118K
$118K
$0
$0
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 4 Більше рівнів
$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в ExxonMobil?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєктний менеджер в ExxonMobil in United States складає річну загальну компенсацію $330,815. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ExxonMobil для позиції Проєктний менеджер in United States складає $196,000.

