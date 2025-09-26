Компенсація Інженер-механік in United States у ExxonMobil варіюється від $115K за year для CL22 до $247K за year для CL27. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $127K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ExxonMobil. Останнє оновлення: 9/26/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***