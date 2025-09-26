Каталог компаній
ExxonMobil
ExxonMobil Інженер-механік Зарплати

Компенсація Інженер-механік in United States у ExxonMobil варіюється від $115K за year для CL22 до $247K за year для CL27. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $127K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ExxonMobil. Останнє оновлення: 9/26/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в ExxonMobil?

Поширені запитання

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Інженер-механік na ExxonMobil in United States situa-se numa remuneração total anual de $247,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ExxonMobil para a função de Інженер-механік in United States é $127,000.

Інші ресурси