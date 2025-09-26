Компенсація Інженер-хімік in United States у ExxonMobil варіюється від $104K за year для CL22 до $187K за year для CL26. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $121K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ExxonMobil. Останнє оновлення: 9/26/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду