Exxeta Зарплати

Зарплата Exxeta варіюється від $56,964 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $98,865 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Exxeta . Останнє оновлення: 9/11/2025