Каталог компаній
Exxeta
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Exxeta Зарплати

Зарплата Exxeta варіюється від $56,964 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $98,865 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Exxeta. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $57K
Продукт-менеджер
Median $90.4K
Менеджмент-консультант
$98.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Exxeta - це Менеджмент-консультант at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $98,865. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Exxeta складає $90,376.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Exxeta

Схожі компанії

  • Roblox
  • Amazon
  • Netflix
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси