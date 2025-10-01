Каталог компаній
exadel
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Warsaw Metropolitan Area

exadel Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у exadel становить PLN 212K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації exadel. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 212K
Рівень
L3
Базова зарплата
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в exadel?

PLN 600K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на PLN 113K+ (іноді PLN 1.13M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at exadel in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 274,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the Інженер-програміст role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 212,136.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для exadel

Схожі компанії

  • Arcesium
  • SoftServe
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси