  Зарплати
  Інженер-програміст

  Всі зарплати Інженер-програміст

  Uzbekistan

exadel Інженер-програміст Зарплати в Uzbekistan

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Uzbekistan у exadel становить UZS 646.29M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації exadel. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Загалом за рік
UZS 646.29M
Рівень
Senior
Базова зарплата
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Бонус
UZS 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в exadel?

UZS 2B

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at exadel in Uzbekistan sits at a yearly total compensation of UZS 751,500,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the Інженер-програміст role in Uzbekistan is UZS 646,290,000.

