exadel
exadel Інженер-програміст Зарплати в Georgia

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Georgia у exadel становить GEL 104K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації exadel. Останнє оновлення: 10/1/2025

Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Загалом за рік
GEL 104K
Рівень
Middle
Базова зарплата
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Бонус
GEL 0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в exadel?

GEL 438K

Останні подання зарплат
Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Поширені запитання

