Exabeam Зарплати

Діапазон зарплат Exabeam коливається від $106,530 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $452,250 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Exabeam . Останнє оновлення: 8/11/2025