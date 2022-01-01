Exabeam Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Exabeam коливається від $106,530 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $452,250 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Exabeam. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $243K
Менеджер продукту
Median $320K
Успіх клієнта
$132K

Інформаційний технолог (ІТ)
$107K
Маркетинг
$241K
Дизайнер продукту
$240K
Менеджер проекту
$452K
Продажі
$118K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$191K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Exabeam, є Менеджер проекту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $452,250. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Exabeam, становить $240,293.

