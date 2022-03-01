Довідник компаній
Evonik
Evonik Зарплати

Діапазон зарплат Evonik коливається від $76,108 у загальній компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому кінці до $159,120 для Менеджер з бізнес-операцій на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Evonik. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Менеджер з бізнес-операцій
$159K
Інженер-хімік
$87.4K
Інженер з контролю
$126K

Маркетинг
$144K
Інженер-механік
$80.4K
Архітектор рішень
$76.1K
Часті запитання

The highest paying role reported at Evonik is Менеджер з бізнес-операцій at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Evonik is $106,651.

Інші ресурси