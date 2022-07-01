Довідник компаній
Evolv Technology
Головні інсайти
    • Про

    At Evolv, we provide a secure and seamless screening experience, making it possible for venues of all kinds to keep visitors safe from concealed weapons, public health threats, and intruders.

    http://www.evolvtechnology.com
    Веб-сайт
    2013
    Рік заснування
    150
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

