Evertz Зарплати

Зарплата Evertz варіюється від $39,407 загальної компенсації на рік для Information Technologist (IT) на нижньому рівні до $84,500 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Evertz . Останнє оновлення: 10/20/2025