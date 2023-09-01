Каталог компаній
Evertz
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Evertz Зарплати

Зарплата Evertz варіюється від $39,407 загальної компенсації на рік для Information Technologist (IT) на нижньому рівні до $84,500 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Evertz. Останнє оновлення: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack програмний інженер

Архітектор рішень
Median $84.5K
Інженер з апаратного забезпечення
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Evertz - це Архітектор рішень з річною загальною компенсацією $84,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Evertz складає $55,440.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Evertz

Схожі компанії

  • Spotify
  • Flipkart
  • Roblox
  • Uber
  • DoorDash
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси