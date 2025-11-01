Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Маркетинг in United States у EssenceMediacom становить $125K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації EssenceMediacom. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
company icon
EssenceMediacom
Analytics Supervisor
Los Angeles, CA
Загалом за рік
$125K
Рівень
Supervisor
Базова зарплата
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетинг в EssenceMediacom in United States складає річну загальну компенсацію $210,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в EssenceMediacom для позиції Маркетинг in United States складає $130,000.

