Essae Teraoka
    • Про компанію

    Essae Teraoka Pvt Ltd is a leading Indian manufacturer specializing in electronic weighing machines, POS systems, milk analyzers, and GPS clocks, prioritizing quality and customer satisfaction.

    essae.com
    Веб-сайт
    1986
    Рік заснування
    390
    Кількість працівників
    $50M-$100M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

