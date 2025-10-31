Каталог компаній
Esprow
Медіанний пакет компенсації Рекрутер in Russia у Esprow становить RUB 733K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Esprow. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Загалом за рік
RUB 733K
Рівень
L3
Базова зарплата
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Esprow?
Останні подання зарплат
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Esprow in Russia складає річну загальну компенсацію RUB 732,672. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Esprow для позиції Рекрутер in Russia складає RUB 732,672.

