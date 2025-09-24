Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Венчурний капіталіст in United States у Ernst and Young становить $120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Ernst and Young
Associate
New York, NY
Загалом за рік
$120K
Рівень
-
Базова зарплата
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Ernst and Young?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Асоціат

Аналітик

Поширені запитання

Ernst and Young in United StatesのВенчурний капіталістで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$270,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Ernst and YoungのВенчурний капіталіст職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$112,000です。

