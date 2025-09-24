Каталог компаній
Середня загальна компенсація Технічний письменник in Singapore у Ernst and Young варіюється від SGD 38.1K до SGD 52.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня загальна компенсація

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Поширений діапазон
Можливий діапазон
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний письменник в Ernst and Young in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 52,094. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ernst and Young для позиції Технічний письменник in Singapore складає SGD 38,052.

Інші ресурси