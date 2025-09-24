Компенсація Технічний програмний менеджер in United States у Ernst and Young варіюється від $195K за year для TPM до $202K за year для Senior TPM. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $190K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
TPM
$195K
$185K
$0
$10K
Senior TPM
$202K
$189K
$0
$13K
Staff TPM 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff TPM 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
