Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Ernst and Young варіюється від $189K за year для Manager до $262K за year для Senior Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $185K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Manager
$189K
$183K
$0
$6K
Senior Manager
$262K
$249K
$0
$13.8K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)