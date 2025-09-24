Каталог компаній
Компенсація Інженер-програміст in United States у Ernst and Young варіюється від $104K за year для Software Engineer до $125K за year для Staff Software Engineer 2. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $119K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Поширені запитання

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Інженер-програміст di Ernst and Young in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $161,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ernst and Young untuk peranan Інженер-програміст in United States ialah $100,000.

