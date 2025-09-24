Компенсація Cybersecurity Analyst у Ernst and Young варіюється від $91.4K за year для Security Analyst до $142K за year для Staff Security Analyst 1. Медіанний yearний пакет компенсації становить $97.9K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)