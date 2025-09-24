Каталог компаній
Ernst and Young
Ernst and Young Рекрутер Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня загальна компенсація

ARS 29.05M - ARS 35.11M
Argentina
Поширений діапазон
Можливий діапазон
ARS 27.13MARS 29.05MARS 35.11MARS 37.03M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

ARS 193.72M

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Ernst and Young in Argentina складає річну загальну компенсацію ARS 37,025,713. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ernst and Young для позиції Рекрутер in Argentina складає ARS 27,130,910.

