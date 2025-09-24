Каталог компаній
Ernst and Young
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Маркетинг

  • Всі зарплати Маркетинг

Ernst and Young Маркетинг Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня загальна компенсація

₹616K - ₹716K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹543K₹616K₹716K₹789K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 1 більше Маркетинг заявок в Ernst and Young щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

₹13.98M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.62M+ (іноді ₹26.22M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Маркетинг пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Маркетинг at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹788,674. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Маркетинг role in India is ₹543,456.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Ernst and Young

Схожі компанії

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси