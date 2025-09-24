Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Управління персоналом in India у Ernst and Young становить ₹1.72M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Ernst and Young
Senior Analyst
Pune, MH, India
Загалом за рік
₹1.72M
Рівень
-
Базова зарплата
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹156K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Управління персоналом en Ernst and Young in India está en una compensación total anual de ₹2,507,291. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de Управління персоналом in India es ₹1,561,592.

