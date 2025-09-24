Компенсація Бізнес-аналітик in United States у Ernst and Young варіюється від $71.7K за year для Business Analyst до $194K за year для Principal Business Analyst. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ernst and Young. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Ernst and Young Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)