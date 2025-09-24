Каталог компаній
Ericsson
Компенсація Інженер-програміст in Sweden у Ericsson варіюється від SEK 426K за year для JS4 до SEK 944K за year для JS8. Медіанний yearний пакет компенсації in Sweden становить SEK 690K.

Загалом
Базова
Акції
Бонус
JS4
(Початковий рівень)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Ericsson in Sweden складає річну загальну компенсацію SEK 944,383. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ericsson для позиції Інженер-програміст in Sweden складає SEK 690,136.

