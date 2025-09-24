Компенсація Інженер-програміст in Sweden у Ericsson варіюється від SEK 426K за year для JS4 до SEK 944K за year для JS8. Медіанний yearний пакет компенсації in Sweden становить SEK 690K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ericsson. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
