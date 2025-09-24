Компенсація Інженер з апаратного забезпечення in Sweden у Ericsson варіюється від SEK 483K за year для JS5 до SEK 719K за year для JS7. Медіанний yearний пакет компенсації in Sweden становить SEK 618K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ericsson. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
