Ericsson
Компенсація Інженер з апаратного забезпечення in Sweden у Ericsson варіюється від SEK 483K за year для JS5 до SEK 719K за year для JS7. Медіанний yearний пакет компенсації in Sweden становить SEK 618K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Ericsson?

Включені посади

ASIC Engineer

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з апаратного забезпечення в Ericsson in Sweden складає річну загальну компенсацію SEK 911,954. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ericsson для позиції Інженер з апаратного забезпечення in Sweden складає SEK 617,707.

