Каталог компаній
EquityZen
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

EquityZen Зарплати

Зарплата EquityZen варіюється від $70,350 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $237,308 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників EquityZen. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Бухгалтер
$70.4K
Бізнес-аналітик
$109K
Продукт-дизайнер
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Інженер-програміст
$237K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at EquityZen is Інженер-програміст at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $237,308. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at EquityZen is $109,450.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для EquityZen

Схожі компанії

  • Square
  • Intuit
  • Apple
  • Lyft
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси