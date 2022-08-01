EquityZen Зарплати

Зарплата EquityZen варіюється від $70,350 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $237,308 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників EquityZen . Останнє оновлення: 9/12/2025