eQ Technologic Зарплати

Зарплата eQ Technologic варіюється від $21,310 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $88,896 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників eQ Technologic. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $28.9K

Backend програмний інженер

Продукт-дизайнер
$21.3K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$88.9K

Архітектор рішень
$53.2K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

El rol amb millor retribució reportat a eQ Technologic és Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $88,896. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a eQ Technologic és $41,087.

