Eptura
Eptura Зарплати

Зарплата Eptura варіюється від $104,957 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $180,900 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Останнє оновлення: 10/17/2025

Бізнес-аналітик
$111K
Продукт-дизайнер
$181K
Інженер-програміст
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Eptura - це Продукт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $180,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Eptura складає $110,550.

