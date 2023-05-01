Eptura Зарплати

Зарплата Eptura варіюється від $104,957 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $180,900 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Eptura . Останнє оновлення: 10/17/2025