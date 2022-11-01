Каталог компаній
Eppo Зарплати

Зарплата Eppo варіюється від $200,900 загальної компенсації на рік для Продакт-менеджер на нижньому рівні до $367,800 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Eppo. Останнє оновлення: 11/24/2025

Інженер-програміст
Median $368K
Продакт-менеджер
$201K
Найвищеоплачувана позиція в Eppo - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $367,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Eppo складає $284,350.

