Episode Six
Episode Six Зарплати

Медіанна зарплата Episode Six становить $156,780 для Інженер-програміст . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Episode Six. Останнє оновлення: 11/20/2025

Інженер-програміст
$157K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Episode Six - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $156,780. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Episode Six складає $156,780.

Інші ресурси

