Каталог компаній
Epiq
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Epiq Зарплати

Зарплата Epiq варіюється від $41,392 загальної компенсації на рік для Юридичний відділ in United States на нижньому рівні до $203,859 для Маркетинг in United Kingdom на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Epiq. Останнє оновлення: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $125K
Проєкт-менеджер
Median $100K
Бізнес-аналітик
$99.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Обслуговування клієнтів
$52.9K
Юридичний відділ
$41.4K
Маркетинг
$204K
Менеджер інженерів-програмістів
$159K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Epiq - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $203,859. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Epiq складає $100,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Epiq

Схожі компанії

  • Coinbase
  • Flipkart
  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epiq/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.