Epic Games Зарплати

Зарплата Epic Games варіюється від $52,260 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $445,000 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Epic Games. Останнє оновлення: 11/20/2025
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У Epic Games Options підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
