Epic Games Зарплати

Зарплата Epic Games варіюється від $52,260 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $445,000 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Epic Games. Останнє оновлення: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер програмного забезпечення відеоігор

Продакт-менеджер
L3 $184K
L5 $445K
Маркетинг
Median $180K

Менеджер інженерів-програмістів
Median $400K
Проєкт-менеджер
Median $205K
Архітектор рішень
Median $238K
Бухгалтер
$76.4K
Бізнес-аналітик
$191K
Менеджер з дейта-сайенс
$288K
Дейта-сайентист
$161K
Фінансовий аналітик
$281K
Кадрові ресурси
$88K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$67.6K
Маркетингові операції
$147K
Продакт-дизайнер
$68.6K
Менеджер продакт-дизайну
$193K
Програм-менеджер
$151K
Рекрутер
$77.4K
Продажі
$52.3K
Аналітик кібербезпеки
$80.6K
Технічний програм-менеджер
$166K
Довіра та безпека
$137K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У Epic Games Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Epic Games - це Продакт-менеджер at the L5 level з річною загальною компенсацією $445,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Epic Games складає $166,165.

Інші ресурси

