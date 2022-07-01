EPI-USE Labs Зарплати

Зарплата EPI-USE Labs варіюється від $127,400 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $190,045 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників EPI-USE Labs . Останнє оновлення: 11/20/2025