ePaisa Зарплати

Зарплата ePaisa варіюється від $16,996 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $126,664 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ePaisa . Останнє оновлення: 11/20/2025