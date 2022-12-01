Каталог компаній
ePaisa
ePaisa Зарплати

Зарплата ePaisa варіюється від $16,996 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $126,664 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ePaisa. Останнє оновлення: 11/20/2025

Інженер-програміст
$17K
Архітектор рішень
$127K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ePaisa - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $126,664. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ePaisa складає $71,830.

