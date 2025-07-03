Каталог компаній
Eox Vantage
Eox Vantage Зарплати

Медіанна зарплата Eox Vantage становить $8,934 для Проєкт-менеджер . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Eox Vantage. Останнє оновлення: 11/21/2025

Проєкт-менеджер
$8.9K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Eox Vantage - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $8,934. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Eox Vantage складає $8,934.

