Компенсація Інженер-програміст in Romania у Endava варіюється від RON 91.1K за year для Software Engineer до RON 356K за year для Principal Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Romania становить RON 114K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Endava. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
