Компенсація Інженер-програміст in Romania у Endava варіюється від RON 91.1K за year для Software Engineer до RON 356K за year для Principal Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Romania становить RON 114K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Endava. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Endava?

Включені посади

Frontend програмний інженер

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Endava in Romania складає річну загальну компенсацію RON 356,460. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Endava для позиції Інженер-програміст in Romania складає RON 113,870.

