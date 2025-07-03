Emumba Зарплати

Зарплата Emumba варіюється від $3,398 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $6,464 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Emumba . Останнє оновлення: 11/21/2025