Emumba
Emumba Зарплати

Зарплата Emumba варіюється від $3,398 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $6,464 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Emumba. Останнє оновлення: 11/21/2025

Інженер-програміст
Median $6.5K
Кадрові ресурси
$3.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Emumba - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $6,464. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Emumba складає $4,931.

Інші ресурси

