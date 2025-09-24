Каталог компаній
Emplifi
  • Зарплати
  • Менеджер з розробки програмного забезпечення

  • Всі зарплати Менеджер з розробки програмного забезпечення

Emplifi Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in Czech Republic у Emplifi становить CZK 1.48M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Emplifi. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Загалом за рік
CZK 1.48M
Рівень
-
Базова зарплата
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Бонус
CZK 140K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
5 Роки
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
EmplifiМенеджер з розробки програмного забезпечення職位 in Czech Republic年度總薪酬中位數為CZK 1,452,608。

