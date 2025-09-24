Компенсація Інженер-програміст in United States у Elsevier варіюється від $89.6K за year для Software Engineer 1 до $148K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $110K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Elsevier. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
