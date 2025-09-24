Каталог компаній
Компенсація Інженер-програміст in United States у Elsevier варіюється від $89.6K за year для Software Engineer 1 до $148K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $110K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Elsevier. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
(Початковий рівень)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Elsevier in United States складає річну загальну компенсацію $175,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Elsevier для позиції Інженер-програміст in United States складає $110,000.

