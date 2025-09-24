Каталог компаній
Elsevier
Elsevier Продукт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in United States у Elsevier становить $120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Elsevier. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Elsevier
Product Manager
New York, NY
Загалом за рік
$120K
Рівень
Product Manager 3
Базова зарплата
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в Elsevier?

$160K

Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Продукт-менеджер at Elsevier in United States sits at a yearly total compensation of $276,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Elsevier for the Продукт-менеджер role in United States is $130,000.

