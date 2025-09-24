Каталог компаній
Elsevier
Elsevier Продукт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in United States у Elsevier становить $91K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Elsevier. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Elsevier
UX Designer
Washington, DC
Загалом за рік
$91K
Рівень
Product Designer 2
Базова зарплата
$86K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Elsevier?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в Elsevier in United States складає річну загальну компенсацію $145,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Elsevier для позиції Продукт-дизайнер in United States складає $87,000.

Інші ресурси