Ellucian
Ellucian Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in Mexico у Ellucian становить MX$352K за year для L1. Медіанний yearний пакет компенсації in Mexico становить MX$356K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ellucian. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
L1(Початковий рівень)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Ellucian?

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

