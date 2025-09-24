Компенсація Інженер-програміст in Mexico у Ellucian становить MX$352K за year для L1. Медіанний yearний пакет компенсації in Mexico становить MX$356K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ellucian. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
