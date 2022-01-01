Каталог компаній
Ellucian
Ellucian Зарплати

Зарплата Ellucian варіюється від $35,930 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $151,443 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ellucian. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $100K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $98K
Бізнес-аналітик
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Проєктний менеджер
$104K
Продажі
$151K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$41.1K
The highest paying role reported at Ellucian is Продажі at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $151,443. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ellucian is $99,000.

