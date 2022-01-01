Ellucian Зарплати

Зарплата Ellucian варіюється від $35,930 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $151,443 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ellucian . Останнє оновлення: 9/4/2025