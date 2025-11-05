Каталог компаній
EDF FR
EDF FR Інженер-механік Зарплати в Greater Paris Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-механік in Greater Paris Area у EDF FR становить €42.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації EDF FR. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Загалом за рік
€42.6K
Рівень
L3
Базова зарплата
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€5.5K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в EDF FR in Greater Paris Area складає річну загальну компенсацію €43,378. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в EDF FR для позиції Інженер-механік in Greater Paris Area складає €42,550.

Інші ресурси