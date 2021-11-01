Каталог компаній
ECS
ECS Зарплати

Зарплата ECS варіюється від $7,236 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $226,125 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ECS. Останнє оновлення: 9/6/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $140K

Інженер даних

Аналітик з кібербезпеки
Median $85K
Бізнес-аналітик
$141K

Менеджер з науки про дані
$151K
IT-спеціаліст
$89.6K
Маркетинг
$102K
Інженер-механік
$7.2K
Програмний менеджер
$118K
Проєктний менеджер
$64.7K
Архітектор рішень
$181K
Технічний програмний менеджер
$226K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ECS - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $226,125. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ECS складає $117,600.

