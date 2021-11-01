ECS Зарплати

Зарплата ECS варіюється від $7,236 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $226,125 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ECS . Останнє оновлення: 9/6/2025