Медіанний пакет компенсації Інженер-хімік in United States у Ecolab становить $108K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ecolab. Останнє оновлення: 10/28/2025

Медіанний пакет
Ecolab
Principal Chemical Engineer
St Paul, MN
Загалом за рік
$108K
Рівень
Principal Engineer
Базова зарплата
$108K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Ecolab?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-хімік в Ecolab in United States складає річну загальну компенсацію $122,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ecolab для позиції Інженер-хімік in United States складає $108,000.

