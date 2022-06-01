Каталог компаній
Duetto Зарплати

Зарплата Duetto варіюється від $153,022 загальної компенсації на рік для Менеджер інженерів-програмістів на нижньому рівні до $275,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Duetto. Останнє оновлення: 11/24/2025

Інженер-програміст
Median $275K
Менеджер інженерів-програмістів
$153K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Duetto - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $275,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Duetto складає $214,011.

